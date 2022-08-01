論文爭議 綠籲藍檢視副發言人、藍促陳明通出面

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（中央社記者葉素萍、范正祥台北1日電）鏡週刊今天報導國民黨副發言人林杏兒碩士論文涉及抄襲，民進黨發言人周江杰說，國民黨窮盡全黨之力打桃園市長參選人林智堅，現在迴力鏢殺到自己，卻靜悄悄；請國民黨一樣比照公布檢視林杏兒的論文，誠實面對外界質疑。

周江杰今天透過新聞稿表示，如果按照媒體報導內容，林杏兒直接將政大教授所發表英文期刊翻譯成中文，作為自己的學位論文，「她能證明自己寫作早於英文期刊嗎？請問國民黨敢不敢用同樣高標準檢視自己人？國民黨王鴻薇要不要檢舉林杏兒？」

周江杰指出，同樣是論文議題，林智堅面對質疑時，已負責任地把所有論文研究時序和細節全部公布，國民黨仍窮盡全黨之力打林智堅，抹黑潑髒水；現在迴力鏢殺到自己，卻靜悄悄沒聲音，顯然是雙重標準。

周江杰呼籲，請國民黨一樣比照公布檢視林杏兒的論文，誠實面對外界所提出的質疑。

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，指導教授、現任國安局長陳明通日前二度發表聲明。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆、洪孟楷質疑，林智堅碩士論文涉嫌抄襲案延燒至今，不但林智堅「自己講不清楚」，就連林智堅當年就讀台大國發所的指導教授、現任國安局長陳明通於7月23日和31日發表聲明之後，「還是不清楚」。

費鴻泰表示，未來不希望看到陳明通針對此案還有第3度發表聲明，如果陳明通不便向台大學術倫理審查會說明林智堅碩士論文案的相關情形，以昭社會公信，呼籲陳明通自己召開記者會，讓記者們「問到飽」，對外一次說清楚、講明白。

洪孟楷指出，林智堅論文版本摘要的關鍵字，最後有一個「太陽花學運」，摘要是整篇論文精華，關鍵字更是精華中的精華，代表作者要告訴學界或研究此領域者，這篇論文到底針對那幾個部分作研究，但林智堅論文摘要中沒有提到「太陽花學運」，而關鍵字卻出現，很奇怪。（編輯：林克倫）1110801