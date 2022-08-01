林杏兒碩士論文遭爆抄襲 指將採法律行動捍衛清白

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）媒體爆料指，國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒碩士論文涉嫌以英翻中手法抄襲他人研究資料。她今天現身澄清，已請校方召開審查委員會證清白，自己也會採取法律行動。

鏡週刊今天報導，接獲爆料指林杏兒在銘傳大學所發表碩士論文，竟以英翻中手法，抄襲政大教授林日璇發表於「亞洲傳播雜誌」的英文論文及國科會研究，且其碩論連錯字、格式誤植都與原著一樣，但因撰寫語文不同，論文比對系統也抓不到。

對此，林杏兒下午在國民黨文傳會成員呂謦煒、委任律師翁詩淳陪同下對外召開記者會回應。

林杏兒指出，「民進黨不要用我這隻小雞來救你們的母雞（民進黨桃園市長參選人林智堅）」，這等於是用大砲打小鳥。認為自己現在是國民黨台北市士林北投區市議員參選人，但新聞報導卻著重在國民黨副發言人身分，質疑是政治操作。

她表示，自己遭匿名爆料卻被如此做大（新聞），認為同黨台北市議員王鴻薇是具名檢舉林智堅論文涉抄襲；為捍衛清白，呼籲匿名爆料者應具名向校方檢舉，並由校方召開相關審查委員會，她也必定會親自到場說明，絕不會像林智堅一樣躲起來。

林杏兒並出示書面資料指出，其論文首頁摘要就指出共有113頁，且清楚提到本研究主要使用林日璇所釋出的資料，認為有寫過論文者都清楚知道每本論文都有參考文獻，經過自行吸收後再用文字表達，質疑如此作法難道有違反學術倫理。

她提到，學校並未要求碩士生論文須進行比對，但她為求謹慎，還自行上比對系統進行比對，且結果僅16%，真金不怕火煉，要求民進黨不要轉移新聞焦點，認為林智堅為現任政治人物，應負其政治責任，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通也同樣要負責、下台。

媒體追問論文英翻中爭議，林杏兒表示，論文參考有說不能參考英文嗎，認為中文資料都可參考，為何不能參考英文，且資料翻譯後還加上自我想法，論文寫法措辭、用語都不同，這叫抄襲嗎。林杏兒認為每個參考文獻都是如此作法，並無規定不能參考英文文獻。

談到林日璇引用媒體2008年民調寫首投族投票率54%，但林杏兒卻改為55%，是否為避免被抓包而篡改數字，她說，自己是參考2008年同一媒體總統大選民調資料，質問54%多和55%有何差別，認為這是「認知問題」，僅文字表達不同而已，難道這就叫竄寫。

對於林日璇國科會研究將PTT誤寫成PPT，2人錯字相同一事。林杏兒說，「一個字、就錯一個字」，這就誤植而已，自己不是很多錯字。

林杏兒表示，相信所有研究生都很清楚，寫論文是很辛苦的，沒有證據不能隨便踐踏他人，爆料隨便影射她有22處文章涉以中文抄襲林日璇的英文論文，但2句話也是一段，如此說法是誤導民眾相信其論文是假的。

她說，自己在地方努力10幾年，但隨便一個匿名爆料者一句話，就將她所有辛苦抹殺，完全沒有證據就抹黑，對她相當不公平。

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「若我的論文有抄襲行為，學校請盡快召開委員會，自己也要捍衛清白」，林杏兒說，已向校方表達要求召開審查委員會，學校目前正在研究討論，自己也會現身參加，同時會訴諸法律行動，捍衛清白到底。

律師翁詩淳也說，針對報導部分若有與事實不符且有侵害到林杏兒權益部分，已涉及刑法加重毀謗罪，且正值選舉期間，可能另涉公職人員選舉罷免法相關疑慮，後續會協助林杏兒採取相關法律手段以捍衛其權益。（編輯：方沛清）1110801