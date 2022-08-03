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國台辦點名懲戒台灣民主基金會 林飛帆：不屈服恫嚇

2022/8/3 12:13（8/3 12:25 更新）
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（中央社記者葉素萍台北3日電）中國國台辦今天點名對「台灣民主基金」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒。台灣民主基金會董事林飛帆說，中國如此急著打壓，只凸顯手足無措，作為民主基金會的一員，「我們不會屈服於這種恫嚇威脅」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵台，中國國台辦今天點名對「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。

林飛帆今天透過臉書表示，他是台灣民主基金會的董事。稍早中國國台辦宣布「懲戒」民主基金會及國合會。但事實上，中國根本無權懲戒台灣民主基金會，更無權可以干涉民主基金會的運作，以及民主基金會對國際民主運動的支援。

林飛帆說，台灣民主基金會從2003年成立以來，就以推動全球民主發展為目標，從中東亞婦女性別運動、少數族裔賦權、到鄰近的香港民主運動、中國人權議題，民主基金會都不遺餘力的在可行的範圍內提供必要的協助和支持；同時，也舉辦各種培力活動、研討會、民主論壇，希望拉近區域民主運動的合作。更重要的是，民主基金會也是台灣跟歐美許多民主國家二軌互動的重要平台，試圖開拓台灣的國際空間，跟各國民主基金會與相關團體都有高度合作。

林飛帆表示，中國如此急著打壓民主基金會，只凸顯他們手足無措，不知如何用理智說服台灣人民。作為民主基金會的一員，「我們不會屈服於這種恫嚇威脅，我也相信這是民主基金會所有董事一致的立場。」

林飛帆呼籲台灣各界，特別是台灣長期合作的民主機構，共同支持民主基金會，不要讓這種霸凌成為理所當然。（編輯：蘇志宗）1110803

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