國防部：與區域盟友協調合作 確保情勢穩定

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（中央社記者游凱翔台北4日電）共軍今天在台灣周邊軍演，國防部傍晚再度發布短影音，強調保衛國家安全是國軍責無旁貸責任，將以不升高衝突、不引發爭端態度維護民主自由，同時以中英字幕強調「與區域盟友協調合作，確保區域情勢穩定」。

共軍4日中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域進行實彈射擊，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里；國防部下午表示，中共向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，強化戰備整備。

國防部傍晚在官方臉書粉絲團「國防部發言人」發布「守土衛疆，責無旁貸」35秒短影音。國防部指出，國軍面對敵情，夙夜匪懈、嚴密監控加強戒備，堅決捍衛國家主權，堅定守疆衛土職責，保衛國家安全是國軍責無旁貸重任，將秉持備戰不求戰原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」態度，致力維護區域安全穩定與民主自由。

國防部除了在影片中呈現國軍地面部隊、各式船艦、3型主力戰機及防空武器備戰的畫面外，更以中、英文字幕強調「與區域盟友協調合作，確保區域情勢穩定」。

另外，美國海軍今天表示，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）正按計畫在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行任務，這片570萬平方公里範圍包括台灣東南海域。（編輯：蘇志宗）1110804