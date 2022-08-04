綠委訪問團赴日弔唁安倍 推動日本版台灣旅行法

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）民進黨立委郭國文、何志偉等人今天訪問日本自民黨黨部，雙方交流台灣加入CPTPP可行性，並推動日本版「台灣旅行法」。郭國文一行人會談前，先弔唁日本前首相安倍晉三。

訪日團由民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文率團，與民進黨立委、亞東國會議員友好協會副會長何志偉，及民進黨立委張廖萬堅、林楚茵與林靜儀等人下午抵達日本後，首站先赴日本執政黨自由民主黨（自民黨）黨部，向已故前首相安倍晉三致敬，感謝他對台灣的付出。訪日團計劃10日結束訪日行程。

郭國文一行人之後又拜會自民黨青年局，包括今年5月甫訪台的青年局局長小倉將信、眾議員鈴木憲和、佐藤啟、山口晉、西野太亮出面接待並舉行會談。

小倉致詞時表示，很感謝參訪團悼念前首相安倍晉三，安倍不僅是前首相也曾擔任過自民黨青年局長，是非常令人景仰的大前輩，更是促進台日友好的一大支柱，未來青年局成員也將繼承安倍的遺志，持續為台日關係努力。

小倉說，今年5月訪台，進行了非常有意義的交流，回來後向安倍報告時，安倍覺得很欣慰，認為青年局訪台促進了台日友好關係。

小倉還說，青年局今天舉行線上會議，針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以及後續的局勢進行討論。他強調，日本與台灣一樣追求自由民主，台灣對日本來說，是真正的友人，會在共享自由民主這方面，與台灣一起努力。

他還說，自民黨青年局前任局長牧島KAREN還在推特上推銷台灣鳳梨，青年局成員今後會在台灣友好交流的方向持續努力。

郭國文致詞時表示，今天是中國舉行軍事演習第一天，也是整個東京疫情最嚴重的時候，但訪日團仍毅然決然成行，最主要是想來追思安倍前首相。

他說，2020年8月安倍卸任首相後，立委們就曾發起邀請安倍到台灣立法院演講。安倍在生前不論是去年協調日本政府援贈疫苗幫助台灣，或者在台灣要參與世界衛生大會（WHA）方面替台灣發聲，也協助台灣農產品的推廣，種種事蹟感動了非常多的台灣人。

他說，安倍去年12月曾講出「台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事」時，讓台灣人感到安倍就是自家人。而安倍辭世，台灣人非常難過，就像家人離世一樣。

郭國文說明，此行還希望進行有關跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的交流。長期以來自民黨以及安倍生前支持台灣加入CPTPP，台灣方面期盼能早日促成，除了CPTPP外，自民黨還成立了台灣專案小組，他聽說目前這小組在討論與台灣之間的關係有沒有可能透過法律的方式，展開下一個階段的。

郭國文認為，過去不論是前總統李登輝之於日本的情，或者安倍之於台灣的情，都停留在人與人的關係，他期待透過法律跟制度建立比較相對長久的關係。

他說：「今天提出一個仿照美國促成美台官員互訪的『台灣旅行法』草案，期待日本國會能通過日本版的台灣旅行法，這基本上是一種外交安全保障的概念，而CPTPP則是一個經濟安全保障的概念，相信在這兩種保障下，台灣從過去是朋友，現在是家人，今天剛好是七夕情人節，將來會變成另一種接近情人的關係。」

訪日團與自民黨青年局在會談時，針對台灣加入CPTPP的議題進行交流。台灣於今年2月解禁福島等5縣的食品進口管制，等同移除了台日貿易關係的一大障礙，也讓未來的交流有突破的空間。此外，為了讓台日交流能建立在法律的框架之上，因此訪日團也提出了「台灣旅行法」草案供青年局參考。

在會談時，選區位於台積電設廠的熊本市眾議員西野太亮表示，台日半導體產業有進一步交流。這與選區含括南部科學園區（南科）的郭國文有相同的想法；尤其在台日半導體具互補性的狀況下，期待台日雙方在晶片產業上，能有更緊密的連結。

會談後，在互贈禮物時，由於青年局今年5月訪問台灣離開時，剛好錯過了隔天的日本技師八田與一逝世80週年，因此郭國文今天特地準備一人一份八田與一的紀念品，凸顯發展逾80年的台日情誼。而青年局局長小倉則是贈送安倍故鄉山口縣所生產的「獺祭」品牌的日本酒。（編輯：高照芬）1110804

民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文（右2）4日率團訪日，與日本自民黨青年局會談。會談後在自民黨總部前巧遇自民黨前幹事長甘利明（中）。（立委郭國文團隊提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年8月4日