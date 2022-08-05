中共軍演 游錫堃引蔣渭水名言勉台灣人團結

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（中央社記者王揚宇台北5日電）中共解放軍在台灣周邊海域軍演，引起國際關注；立法院長游錫堃今天說，當前中共軍事威脅台灣，他想借用台灣民主運動先驅蔣渭水說的「同胞須團結，團結真有力」這句話，勉勵台灣全體同胞。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪台引發北京不滿，中共解放軍4日起在台灣周邊海域舉行實彈演習。

游錫堃今天在臉書撰文表示，今天是蔣渭水逝世91週年紀念日，3天前則是郭雨新逝世37週年。這2位先賢畢生的追求，正是大家如今窮盡一切積極捍衛的民主價值。

游錫堃說，蔣渭水反歧視、反壓迫、爭自由，推動台灣民主與文化的啟蒙，更成立台灣第一個政黨。郭雨新繼承蔣渭水的遺志，無論是省議員任內，或是與雷震共同籌組中國民主黨失敗，皆無視蔣氏政權戒嚴體制的威逼利誘，而戮力獻身於台灣民主運動。

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游錫堃指出，在當前中共軍事威脅台灣，被媒體稱為「第四次台海危機」之際，不禁讓他想起蔣渭水的「同胞須團結，團結真有力」這句話。此語出自蔣渭水於1927年發表的「今年之口號」一文，意在團結當時面臨路線分歧的台灣民族運動。如今，台灣再次遭受中國的武力威脅，他也借用蔣渭水的這句話，勉勵台灣全體同胞。

游錫堃表示，目前宜蘭仰山基金會已經決定推動「台灣民主，蘭城尋蹤」計畫，讓更多人了解宜蘭城內的文化底蘊及民主參與。回首先民勇於反殖民、反壓迫的歷史，面對今天強權施壓霸凌，大家在追思感念之餘，也應發揚蘭城先賢蔣渭水、郭雨新等生前為爭民主、爭自由的奮鬥不懈與不屈不撓的精神。（編輯：趙蔚蘭）1110805