共軍實彈射擊結束 外籍航空航班已陸續恢復

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（中央社記者余曉涵台北7日電）中共解放軍4日起在台灣周邊海域舉行實彈演習至今天中午。而中國發布1到6個臨時危險區飛航公告今天中午12時失效，第7區明天上午10時失效。原本這兩天取消外籍航空航班陸續恢復正常。

美國眾議院議長裴洛西8月2日晚間至3日傍晚訪台，中國宣布共軍4日中午12時至7日中午12時，在台灣附近6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。航港局4日上午再發布新的航船布告，其中提到中共解放軍的軍演區域多了1處，在東部海域。

交通部說，有關中國總共發布的7個臨時危險區飛航公告，除第7區需至明天上午10時失效，交其餘第1到6區已於今天中午12時失效，相關航班及船舶可逐步恢復航行。

多家外籍航空這兩天都有取消航班，不過根據桃園機場官網，7日下午起外籍航空取消的航班已經沒有前兩天多，包含酷航、ANA全日空等航班都正常起降，不過有更改航班起降時間。

截至今天下午4時8日表定的取消航班也只剩4班，且時間帶都落在晚間11時之後，研判主因為疫情因素。（編輯：卞金峰）1110807