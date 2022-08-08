駐葡萄牙代表受訪說做好準備 葡在野黨籲聲援台灣

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）駐葡萄牙代表張崇哲針對美國眾議院議長裴洛西訪台後中共軍事演習接受專訪，表示台灣不希望戰爭發生，但已做好準備，呼籲民主國家支持。葡萄牙右翼政黨「夠了」（Chega）發出聲明，呼籲政府表明立場、聲援台灣。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，北京出言恫嚇，隨後在台灣島周邊6處海空域進行實彈射擊軍事演習，台灣成為國際關注焦點。

張崇哲5日接受24小時新聞「電台觀察家」（Radio Observador）晨間節目專訪，說明台海兩岸緊張情勢，強調台灣不希望戰爭發生，但是已做好周全準備。

在標題為「避免台灣成為下一個烏克蘭，西方國家應該支持台灣」的專訪中張崇哲表示，台灣民眾冷靜面對中國演習恐嚇，且生活大多正常。

提到烏克蘭，張崇哲說：「台灣與烏克蘭面臨同樣的挑戰，即極權國家企圖透過武力，製造藉口，滿足擴張領土的野心。」他讚揚烏克蘭軍民對抗俄羅斯入侵的毅力與決心，強調台灣軍民一旦面對入侵也將展現相同的決心與韌性。

中國長期透過武力恫嚇壓迫台灣的民主發展，1996年發射飛彈製造台海危機即為一例。節目主播卡巴友（Carla Carvalho）詢問張崇哲，中國自1996年以來軍力明顯增加，台灣是否有能力抵抗。

張崇哲告訴聽眾，現代戰爭型態轉變，台灣對抗入侵的戰力也正年年進步，同時呼籲全世界具有相同民主自由理念的國家支持台灣。

俄烏戰爭嚴重影響葡萄牙等歐洲國家的經濟安全，尤其俄羅斯天然氣供應量減少、物價上升，對民眾生活造成很大壓力。各國都了解到台海若爆發另一場戰爭，絕對進一步影響全球民生經濟。

葡萄牙輿論自烏克蘭戰爭中瞭解到西方國家反應太慢，也太晚因應。因此電台觀察家特別把台灣與烏克蘭相提並論，呼籲葡國各界更加重視台海議題。

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葡萄牙國會第三大黨「夠了」（Chega）5日發布聲明譴責中國對台侵略與挑釁，企圖強行吞併台灣，並呼籲葡國政府採取明確立場、聲援台灣及其人民的自治。

聲明寫道，中國共產黨政權堅持干涉台灣自治，並企圖以我們越來越常見到的侵略方式強行吞併台灣，這就是專制政權的特徵。聲明中批評共產黨，表示捍衛民主是必須的，因為民主無論何時受到挑戰都值得被捍衛。（編輯：郭中翰）1110808