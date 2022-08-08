立陶宛官員拜會交通部 探索智慧運輸合作契機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團來台訪問，預計今天將拜會交通部。交通部表示，立方這次拜會目的是要為立陶宛港口尋求合作機會、推動台灣與立陶宛電動車合作等。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天，期間將探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部發布新聞稿表示，愛格涅等人將在今天拜會交通部，立方這次拜會的目的是為立陶宛港口尋求合作機會，包括港區開發、風電設備製造及海運合作；盼交通部與華航探討建立台灣及立陶宛之間航空客貨運直航或中停轉運可能性；推動台灣與立陶宛電動車合作，包含5G及通訊合作，智慧運輸解決方案、無人駕駛車輛等。

交通部說，歡迎愛格涅一行人來訪，對雙方交通專業交流樂觀其成，並將奠定未來合作基礎，立方預計於8月11日離台，當日交通部將由交通部次長祁文中代表於圓山飯店設宴款待立陶宛一行人為其餞行，未來雙方相關交通課題將持續交流發展。（編輯：張雅淨）1110808