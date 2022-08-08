新竹市府：將軍村修復案遭抹黑 採取法律行動

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）新竹市政府今天表示，針對將軍村修復工程遭有心人士昧於事實、刻意抹黑，將採取法律行動，不會姑息有心人士持續造謠、散布不實資訊。

市府發言人楊汶璇表示，將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理。

楊汶璇說，文化局日前多次說明，有心人士無視清楚的法律條文，將抹黑當日常，把造謠當有趣，不僅浪費社會資源，也霸凌所有奉公守法公務人員。

市府說，王俊雄自105年擔任本府重大建設會報顧問老師，任職期間沒有擔任本府任一評選會評選委員；關於文化局長張馨之的任用，完全依法行政。人事處表示，本府一級單位主管及所屬一級機關首長之任用，皆依地方制度法第56條第2項規定辦理。

文化局長張馨之表示，她十多年來在藝文產業、教育界、公職生涯持續歷練，她強調，過去經營公司執行過的每一個政府標案，皆透過參與公開投標評選後得標，過程一切合法。

張馨之表示，110年5月6日就任新竹市文化局長前，已結束沃沃美學空間、解散團隊且停業，並辭去美感跨域協會理事長等。在任內已做到完全的利益迴避。她表示，對於相關不實指控及謠言散布，將採取相關法律途徑，捍衛自身清白與尊嚴。

文化局表示，106年至109年間文化局總採購件數為558件，沃沃美學得標案件4年來僅佔13件、2.3%；另新竹市政府106年至108年總採購件數為1917件，3年間沃沃美學得標案件佔5件、0.26%。上開採購案件，皆透過公開客觀評選機制進行，過程一切合法，可受社會大眾公評。

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國民黨桃園市議員參選人凌濤今天表示，新竹將軍村修復案由5人幫門生曾泊銘得標，曾泊銘從無相關經驗，卻可拿到新竹市最大的歷史建物修復案，與球場案的巨佳營造、艾奕康公司雷同。

國民黨日前指出，新竹市重大建設會報等重要會議，包含前政務委員林盛豐、實踐大學建築設計系副教授王俊雄、實踐大學建築設計系助理教授蕭有志，北科大建築系副教授林靜娟、都市里人規劃設計有限公司主持人林雋怡等人多參與其中，質疑新竹市建設全由這5人主導。（編輯：方沛清）1110808