海軍官兵披露：成功級艦與共艦對峙 最近僅180公尺

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（中央社台北8日電）中共海空軍近日持續在台海周邊軍演，海軍成功級艦官兵透露，在與共軍長春艦對峙時，兩艦最近距離僅200碼、約182公尺；在抱持撞擊準備的堅持下，共艦最後向西駛離，完成這5天任務。

製作「解放軍基地及設施」地圖的東吳大學音樂系學生溫約瑟今天在推特貼文說，這是來自一位8月5日上午，被民船拍攝到正在攔截共軍長春艦的海軍成功級艦官兵的訊息以及簡短紀錄。

署名「我是那艘監控長春艦（150）的成功級艦官兵」透過溫約瑟，分享這幾天的第一線情況說，8月5日共軍接獲上級指示，持續逼近海峽中線，「此時本艦的任務是擋住中線，不讓共艦進入海峽中線」。

這名海軍官兵指出，面對持續逼近的共艦，「我們做好了撞擊的準備，兩艦最近的距離只有200碼，我們的堅持讓它最後向西駛離，也完成了這5天的任務」。

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這名官兵還分享，8月6日至8日，共軍尚未結束對台灣實施的軍事、經濟、政治封鎖，國軍仍持續執行戰備任務，「秉持著『備戰而不求戰，應戰而不避戰』，相信能讓中國見識我國的決心」。

據日前網友披露，有台灣貨輪5日上午8點在高雄港西南外海，拍攝到成功級艦監偵共艦的照片，從網友提供的照片判斷，應是隸屬共軍東海艦隊，舷號150的052C級長春艦。（編輯：楊凱翔）1110808