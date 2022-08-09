林智堅質疑被突襲 台大：審定結果公函8日寄出

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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣大學今天認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅指今天凌晨才回信願出席學術倫理審定會，卻遭「突襲」公布結果。台大則說，公函早就於8日寄出。

台灣大學今天召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

林智堅團隊今天稍晚公布一份電子郵件，指林智堅今天凌晨0時30分，才透過律師回信台大表明「從未放棄陳述意見之權利」，並希望審定委員會安排時間，讓他親自到場陳述。然而，台大今天上午10時突然發布訊息，11時就召開記者會，讓他有被「突襲」的感覺。

對於林智堅論文指導教授陳明通是否有學術倫理責任，陳明通透過友人轉述，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明。

對於林智堅、陳明通今天的說明，台大校方僅表示：「沒有回應。」有關林志堅質疑突襲公布結果的時間點問題，校方知情人士透露，校方是在昨天（8日）下班前，將審定結果公函以快捷掛號郵件寄出給當事人。

全國私校工會理事長尤榮輝今天下午發出新聞稿，呼籲政府藉由此事件，思考如何調整政策，遏止學術倫理歪風。並認為學生確有抄襲、代寫、造假論文等情況，指導教授應是同「教學不力」，提教師評議會議處。

台灣大學主任秘書王根樹今天稍早告訴中央社，校方已有接到對陳明通的檢舉，一樣會依照學術倫理案件的程序，進行後續調查、審定。（編輯：陳清芳）1110809