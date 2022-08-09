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楊子葆籲國際關注台海 防俄烏戰爭悲劇在亞太重演

2022/8/9 20:20
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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）愛爾蘭時報（The Irish Times）今天刊登駐愛爾蘭代表楊子葆的投書，內容呼籲國際社會關注台海安全議題，避免俄羅斯侵略烏克蘭的悲劇在亞太區域重演。

楊子葆指出，中國極具侵略性的行為不僅攸關台灣生存，也涉及國際正義、法治與和平是否得以維持，因此值得國際社會警惕。

他提到，若無法制止中國使用武力、明目張膽企圖侵蝕和平，俄烏戰爭的悲劇或許有可能會在亞太區域重演。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率國會代表團訪台，北京文攻武嚇不斷，隨後更在台灣周邊實施大規模演訓，情勢升高引發國際關注。

楊子葆指出，北京這樣的行為明顯充滿敵意，也符合聯合國大會第3314號決議所定義的「侵略」（aggression）。

楊子葆4日曾在愛爾蘭網媒Gript發表專文，指出裴洛西離台後，中國在台灣周邊海域舉行含實彈射擊的軍演，進出台灣的國際航班轉而以北接日本飛航情報區、南銜菲律賓飛航情報區的方式維持飛航交通暢行，這不僅凸顯國際民航組織（ICAO）長期所倡議「無縫天空」（Seamless Sky）的重要性，也顯示台灣銜接東北亞與東南亞、友善航空港的關鍵地位。他呼籲國際民航組織（ICAO）納入台灣。（編輯：陳惠珍）1110809

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