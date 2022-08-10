學者：台海緊張情勢 美中戰爭邊緣遊戲

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（中央社記者王承中台北10日電）中國持續派機艦在台灣周邊活動進行海空聯合行動，淡大陸研所榮譽教授趙春山今天表示，目前台海緊張情勢只是一場美中間的戰爭邊緣遊戲，他認為在2024年前兩岸不會發生戰爭，但台灣都必須做好今年中共20大後的超前部署。

前國民黨主席、國民黨立委江啟臣今天在立法院主持啟思民本基金會所舉辦「裴洛西訪台，對台海局勢的衝擊與影響」論壇，邀請前國防部長楊念祖、前海基會董事長洪奇昌、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，以及全國商業總會理事長許舒博等人與會。

趙春山表示，他認為在美中關係影響台灣的架構下，在2024年前兩岸不會發生戰爭，因為在這個時機點，中美都不希望打仗。中國國家主席習近平要追求連任，而美國也無法同時應付東西兩個敵人，再加上國內問題嚴重，所以目前台海緊張情勢只是一場美中間的戰爭邊緣遊戲。

趙春山指出，兩岸關係能否回頭還要看中美關係，中共基本上是按部就班照計畫在做事，而美國眾議院議長裴洛西來訪，只是加速原定步伐，而不是改變計畫。在2024年華府及台北的政治板塊未明確前，習近平可以靜制動，但不管狀況如何，台灣都必須做好中共20大後的超前部署。

楊念祖表示，他認為台美錯估中共的政治決心，才是導致今天發生台海危機的原因。相信未來中共會持續發動貼近台灣本島的演習，只是規模有所不同，今天看到的可能只是小菜一碟，要好好思考，如果未來這樣的軍演變成常態化，台灣的對策為何。

楊念祖指出，過去是美中共管台海危機，但隨著雙方戰略關係改變，未來美中是在各自避戰的前提下控管危機。而美中台三方目前內部都面臨很多壓力，關鍵在於各自政府能否有效釋放內部壓力，不讓民族主義阻擾政府決策，同時要掌握戰略機遇期，加強備戰、避戰不求戰，不輕啟戰端，如此可冷卻軍事緊張上升，創造和平穩定的環境。

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洪奇昌表示，台海的對抗已無法避免，可能會是一個新常態，但也相信美中之間有透過各種管道，建立起高強度的風險控管機制。他認為相較於美中，兩岸缺乏對於軍事風險的控管機制，當時扁政府時曾提出要建立兩岸軍事互信機制，但是可惜至今都沒有制度化的建立。

江啟臣指出，兩岸關係不只是單純的兩岸，台灣一直處在複雜的地緣政治底下，大概也無法脫離美俄中的大三角關係。當台灣在蔡政府執政下選擇親美的同時，如何跟其他強權與對岸建立溝通管道，如此才能產生主動權，否則將如同這次台海危機，只能被動因應，甚至不知如何因應，這恐怕才是台灣最大的危機。（編輯：蘇志宗）1110810