業者詐領國旅補助 監院要觀光局檢討稽核機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）監委林國明、王麗珍、葉宜津今天說，交通部觀光局歷來辦理7項國旅補助計畫，經費超過新台幣百億元，卻有業者冒用或收購人頭，以詐領國旅補助，監察院要求觀光局檢討相關稽核機制。

林國明、王麗珍、葉宜津透過新聞稿表示，審計部民國109年度中央政府總決算審核報告指出，有數十家旅宿業者冒用或收購人頭，以詐領國旅補助，觀光局稽核機制亟待加強。監察院交通及採購委員會9日通過調查報告，要求觀光局確實檢討改善。

調查發現，觀光局在107年到109年間，陸續辦理3355旅宿活動、促進南灣新國旅、前進宜花東高屏暖冬遊、擴大國旅暖冬遊、春遊專案、擴大國旅秋冬遊、安心旅遊共7項國旅補助計畫，經費超過百億元。

監委指出，但觀光局訂定的各項補助要點，對於查核作業、異常款項繳回期限、涉不實申報業者移送法辦等，都沒有明確的規範，造成地方政府無所依循，作法寬嚴不一。

監委表示，以將不實申報業者移送法辦為例，嘉義縣政府接獲民眾陳情，有飯店以團體旅遊旅客申請自由行補助，就移送地檢署偵辦，但高雄市政府發現有旅館或飯店以團體旅遊旅客申請自由行補助，卻只就未合補助規定部分不撥款，並未移送檢調，兩者作法大相逕庭。觀光局應通盤檢討，並研訂原則性補助規範，以利地方政府執行。

監委指出，觀光局雖訂有停權機制，但除南投縣、台南市、彰化縣政府有拒絕涉詐領補助業者參加下次補助活動外，其餘地方政府多僅追回補助款，或終止業者參加「當次」活動資格，並未依違規情節輕重，給予業者一定期間的停權處分。

監委表示，觀光局將列為「黑名單」的業者提供給地方政府，做為後續審查其參加國旅補助活動資格的參考，但台東縣政府仍准黑名單上的業者參與補助活動，導致再次發生以人頭詐領補助情形。觀光局應督促地方政府落實執行，勿使業者存有僥倖心態，以有效遏止詐領補助案件一再發生。

監委說，觀光局的國旅補助資訊系統，多側重在旅宿業者與旅客的基本資料登錄，系統所設定的主要查核點難以發現旅客有無住宿事實，或業者是否冒用個資偽造入住紀錄以詐領補助，亟待補強。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監委表示，鑑於目前是以隨機電話抽查方式，確認旅客有無入住事實，但審計部分析資料發現，有旅客登記的電話號碼為0900000000者，就有200人次，或是無親屬關係，登記電話卻相同；同一電話號碼超過100人次申請者，也有130組之多，而申請人次最高達1445人次等異常情事。

監委指出，觀光局應儘速在資訊系統中，建立旅客登錄電話號碼異常檢核機制，以利執行電話查核作業，從源頭有效防堵不法。（編輯：蘇志宗）1110810