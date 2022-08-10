查案遭疑調校園個資 監院：不涉及個人隱私

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（中央社記者陳俊華台北10日電）媒體報導，監察院為調查北教大教師違反學術倫理案，要求提供郵件通訊紀錄。監察院今天說，僅調取收發紀錄，不涉及個人隱私；被調查機關有提供資料、說明，並配合監察職權的義務。

鏡週刊今天報導，台北教育大學近來發出一封電子郵件公告校園師生，內容提到監察院為調查一起教師遭檢舉違反學術倫理案，要求校方提供所屬人員郵件通信紀錄，此舉恐違反個資法及通訊監察保護法，校方幾度函覆適法性問題，監察院仍執意校方提供相關資料，引起師生議論。

監察院透過新聞稿指出，監察院依憲法及監察法等有關規定辦理調查案件，對調查案件進行，依規定不對外公開。但就媒體報導監察院調查國立台北教育大學學術倫理案件，監察院只有調取公務電子郵件與「檢舉來源」往來的「收發紀錄」不涉及郵件內容，並非報導所稱約6000人，且不涉及任何個人隱私。

監察院說，調查作為並非依據「通訊保障及監察法」規定的通訊監察，在不違反個人資料保護法第15條規定，在當事人同意前提下，被調查機關應配合提供相關卷證資料。

監察院表示，被調查機關的主管機關教育部，也認同監察院對公務電郵的見解，並認監察院調查作為與「通訊保障及監察法」無涉。

監察院說，依憲法及監察法等規定，被調查機關自當負有提供相關卷證資料及說明，並配合監察院行使監察職權的義務。（編輯：蘇龍麒）11l10810