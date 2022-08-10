立陶宛訪問團參觀台中港 盼交流合作離岸風電

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團來台訪問，今天參訪台中港，期盼雙方在風力發電交流港埠相關經驗及合作。

台灣港務公司發布新聞稿，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率領立陶宛克來佩達港局長艾爾吉斯．拉塔卡斯（Algis Latakas）及電動車廠商共11人的訪問團，下午參訪台中港，以離岸風電為主題，期盼雙方可就港埠相關經驗交流，深化雙方夥伴合作關係。

台中港務分公司表示，行政院於民國106年8月16日，核定「風力發電4年推動計畫」，規劃於114年達成累計約5.7GW的離岸風機裝置容量，並指定台中港工業專業區作為離岸風電的機組件製造產業發展基地，港務公司於台中港規劃4大營運主軸，包含風機預組裝基地、風電國產化基地、運維基地及人才培訓中心等。

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台中港務分公司今天也介紹台中港區已完成新建或改建的預組裝重件碼頭，及規劃作為離岸風機零組件生產製造基地的「離岸風電國產化專區」，目前有多家業者進駐，製造葉片、機艙、輪轂鑄件、塔柱，另有因應未來20年的離岸風機營運期發展的港務港勤公司所屬運維基地、風訓公司的離岸風電人才培訓中心。

台中港務分公司說，目前台中港是離岸風電上部風機預組裝的重要基地，見證這項新興產業在台灣從無人知曉到蓬勃發展的過程，藉這次與立陶宛訪問團彼此交流綠能產業經驗，除可開拓未來更多的合作機會，也深化雙方夥伴友好互動關係。（編輯：張芷瑄）1110810