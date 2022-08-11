中國提對台白皮書 時力抗議譴責中共自欺欺人

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（中央社記者王揚宇台北11日電）中國10日發布台灣問題與新時代中國統一事業白皮書，引發議論。時代力量黨主席陳椒華等人今天召開記者會，嚴正表達抗議立場，並譴責中共自欺欺人，不願正視兩岸互不隸屬、台灣主權獨立的事實。

北京當局10日發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申「台灣是中國的一部分」，以及「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但不承諾放棄使用武力。

對此，陳椒華今天下午與時代力量副秘書長暨新竹縣議員連郁婷、台北市議員參選人劉仕傑召開記者會，嚴正表達抗議立場。

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陳椒華說，中共透過各種文攻武嚇手段破壞台海和平，終日擁抱虛幻的九二共識與一國兩制，時力嚴厲敬告中共停止一廂情願、自欺欺人的行為，呼籲中國正視兩岸互不隸屬、台灣主權獨立的事實。

陳椒華指出，台灣作為主權獨立的國家，本來就有權利與國際社會進行外交往來，這次中共實施鎖台軍演，再度印證中國就是破壞台海穩定的麻煩製造者，也再次讓全球見證中共的囂張跋扈。（編輯：林興盟）1110811