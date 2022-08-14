網傳陳時中嗆里長要有腦袋 競辦：假訊息勿轉發

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天在工程界後援會成立大會上呼籲，批評政策要有腦筋，遭臉書粉專扭曲為嗆里長要有腦袋，陳時中競辦深夜緊急澄清此為假訊息，呼籲勿再轉傳。

陳時中昨天下午出席由土木技師公會、水土保持技師公會、大地工程技師公會、結構技師公會、建築師公會等19個單位共同組成的工程界後援會成立大會並致詞。主辦單位表示，現場超過1500人出席相挺。

活動結束後，「韓黑父母不崩潰」臉書粉絲專頁發布一則貼文與圖卡，寫著「陳時中嗆里長：批評我也要有腦袋一點，我快要勝選了」，稱陳時中是罵在地里長沒腦的市長參選人，還露餡提前發表勝選感言。3個小時後，貼文已有139次分享，圖卡傳播範圍則無法估計。

陳時中競選辦公室深夜緊急發布聲明澄清，還原陳時中致詞完整內容，強調陳時中從未有過「嗆里長」的發言，駁斥此圖卡為移花接木，將陳時中不同時段、不同主題的發言拼湊造假，請民眾勿再繼續轉傳。

陳時中在後援會成立大會上致詞表示，看到後援會成立單位的陣容，就代表他離勝選越來越近，同時很高興未來將台北市打造成國際化都市的同時，有這麼多專家願意做他的後盾，讓他有信心把事做好，讓台北更好、台灣共好。

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陳時中說，當市長講求決心與態度，要尊重專業、願意請教，就像他提出內湖交通解方，只要有建設性的回饋與想法，他都不會反對，因為事情做得好比較重要，希望這次選舉是選賢與能。

陳時中指出，他聽到有參選人說，為了改善內湖交通，應讓塔悠路與松江路相接，呼籲參選人若要批評，應先對工程內容有了解，提政策要用腦筋並有專業幫助，批評也要用腦筋並有專業幫助，這樣才是良性政策對話，而不是廉價的批評。（編輯：施施）1110814