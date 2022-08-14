文創議題藍綠交鋒 陳其邁、柯志恩互批對方「錯了」

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長選舉，藍綠近日針對文創議題交鋒。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，希望文創人才能永續發展，高雄可以更好；市長陳其邁說，高雄文創力量在於各角落都有動人故事。

柯志恩日前提及高雄觀光不能只靠幾隻小海豹，昨天被陳其邁回擊「錯了，她完全不理解台灣文創力量」，高雄市政府青年局、民進黨及台灣基進高市議員參選人也紛紛發文回批柯志恩只會唱衰、膝射式的慣性指責。

柯志恩今天在林園區拜票時接受媒體聯訪表示，她一直與年輕人站在一起，當立委時也為文創產業發展推動許多修法，不可能不了解文創，籲綠營不要扭曲她的談話，她只是認為文創人才要永續發展，高雄可以更好。

柯志恩說，希望批評者能把話聽清楚，不要每次她說了什麼，就急著跳起來反駁，這對市政發展沒有好處；陳其邁說她不理解文創力量，是陳其邁「錯了」，她就是知道文創力量，才知道它可以更好。

柯志恩指出，近年多少焰火式亮點政績，害慘台灣文創發展，她也必須提醒陳其邁，在港灣舉辦海洋派對、遊艇夜宿等五光十色活動時，對照的是城市另一頭老舊商圈的蕭條與沒落。

陳其邁下午到崙港社區活動中心訪視農村再生建設時接受媒體聯訪表示，崙港社區結合青年返鄉，導入文創力量，協助農村再生；返鄉青年跟當地阿公阿嬤一起努力，讓社區翻新，成為農村再生典範，推出許多周邊商品都很受歡迎。

陳其邁說，高雄文創力量，在各角落都有動人故事正在發生，市府跟農委會也會持續合作，協助農村轉型，讓農村永續發展。

對於柯志恩的說法，陳其邁今天不再正面回應，僅強調台灣文創力量、台灣IP魅力，在這次文博會已充分展現，之後還有台灣設計展將登場，將帶來更多感動人心的文創魅力，也吸引更多人到高雄，希望大家拭目以待。（編輯：陳仁華）1110814