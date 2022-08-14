陳時中感謝藥師為防疫義無反顧 彰顯價值與光榮

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）民進黨台北市長參選人陳時中今晚出席藥師公會全國聯合會晚宴，他提到對藥師的感謝，在他擔任疫情指揮官時，從口罩實名制至快篩實名制，藥師為防疫義無反顧，彰顯價值與光榮。

陳時中出席「藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會」時說，很感動一路上有藥師的支持，防疫期間，從口罩實名制、快篩實名制到送藥到府，藥師義無反顧。

陳時中表示，隨著日子過去，取得口罩變得容易，民眾漸漸淡忘當初口罩實名制的辛苦，藥師要獨自面對民眾怒氣，這些壓力只能由公會及藥師承擔，「這一切我都點滴在心頭，大家委屈了」。

陳時中說，藥師為服務人民義無反顧，彰顯了藥師的價值，光榮自然隨之而來。如今他以民進黨台北市長參選人身分出席，是來拜託老朋友們，「我真的很想做市長」，抱著對市長職位的專重，允諾達到會做事、做對事、不要瞎忙，希望把事情做好，他想做事，就需要大家同意。

陳時中接受媒體聯訪時，被問及出席藥師公會全國聯合會會員代表大會，是否有回家的感覺。他說，擔任部長的時候，和藥師們是朋友關係，現在選市長，和藥師依舊是朋友關係，沒有差很多。

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藥師公會全聯會理事長黃金舜提到，亞洲藥師學會日前正式決議明年將在台北舉行亞洲醫藥學會年會，這將是向世界展示疫情期間台灣藥師的價值，口罩實名制、快篩實名制、確診者送藥到府等工作，藥師們為了防疫沒日沒夜，逐一克服問題，完成任務，創造光榮與價值。

黃金舜身為陳時中多年好友，對陳時中台北市長選舉的選情樂觀，他說，陳時中現在是要競選台北市長，這非常困難辛苦，會和「阿中市長」站在一起，不會讓其孤單寂寞。（編輯：管中維）1110814