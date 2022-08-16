請益李慶元木柵發展 陳時中：把事做好無關藍綠

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天向6連霸新黨籍議員李慶元請益木柵地區發展問題，陳時中說，「把事做好」非常重要且無關藍綠，跟李慶元這樣資深的議員請教才能了解地方。

李慶元今天上午選在貓纜動物園站旁空地向陳時中簡報木柵地區發展關鍵建設，他首先表示，非常感謝陳時中主動向議員聽取建議，因為藍綠不應該對立、對抗，而應多交流、溝通，尤其地方建設更沒有這方面的問題。

李慶元說，他即將在年底卸任，希望這些已經等了數個8年的建設，無論最後是哪名市長參選人當選，都能把他的建議放在心上，不要再拖拖拉拉。

李慶元接著依序說明捷運環狀線東環段、貓空產業發展以及木柵路四段、五段附近地區區段徵收案的現況，期待陳時中能向中央請託加速核定，讓這塊台北市少數窳陋的地方繁榮起來。

陳時中在李慶元簡報後接過麥克風表示，謝謝李慶元的提醒，若當選一定會好好做規劃，且有責任將地方經驗與意見納入施政重要參考。

陳時中指出，環狀線中，南、北環段的契約有問題，會讓廠商擔憂卻步，應讓契約合理化，讓承包商安心，盡速發包；東環段及木柵路區段徵收案將跟中央好好溝通。

至於貓空發展，陳時中說，貓纜的搭乘人數不是問題，問題在於人潮僅集中在特定站點，沿途地區則因為道路狹窄等因素沒有一起發展起來，他將思考整體策略，包含逐步改善交通。

陳時中會受接受媒體聯訪表示，如同李慶元所說，藍綠在市政問題中的成分低，大家一起為了市民更好而努力，李慶元在地方經營久，對地方事務了解，想當市長的人一定要跟這樣資深的議員請教，才能了解地方，對地方有所貢獻。

媒體詢問，拜訪黨籍不同的議員是否會擔心引發深綠民眾不滿。陳時中說，不會、不會，他的競選口號是「把事做好，台北更好」，這點非常重要，且無關藍綠。

媒體再問，接下來是否會啟動跨黨派請益之旅。陳時中表示，會，有經驗、有代表性的人都會一一請教。（編輯：張銘坤）1110816