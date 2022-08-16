美中電子戰過招 國防部：有效掌握台海電子頻譜

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（中央社記者王承中台北16日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，美中在台海周邊海空域大打電子戰過招。國防部發言人孫立方今天表示，國軍運用聯合情監偵機制，對於台海周邊的電子頻譜及電子參數都能夠有效掌握。

美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，解放軍海空大動員，追蹤她自馬來西亞起飛的專機，意圖震懾卻被美軍反制，中美雙方在南海及台海上空的電子戰過招，解放軍可說是了打敗仗。

國防部今天召開「中華民國111年軍人節系列活動」說明記者會，孫立方在接受媒體訪問時未進一步證實，但表示，國軍運用聯合情監偵機制，對於台海周邊的電子頻譜及電子參數都能夠有效掌握。

孫立方指出，對於台海周邊的海空域動態，國防部運用所有聯合情監偵機制，都能有效掌握且適切應處。對國軍官兵而言，戰備訓練就是本務工作，而中共每天對台挑釁，正好是國軍的訓練機會。

孫立方表示，國軍秉持「處處皆戰場，時時做訓練」的態度，驗證平日訓練成果，以沉著、冷靜、嚴肅的態度面對種種狀況，有信心保衛國家安全。

孫立方也指出，針對戰備訓練，國軍每天都會務實認真的回顧跟檢討，針對需要強化之處進行改進，吸取外界意見，但關於戰備措施的改進不便對外說明，整體目的是希望讓國軍戰力更強，捍衛台灣安全。

媒體詢問，明年度國防預算是否會增加？孫立方表示，依照敵情威脅、建軍發展需要，以及國家整體財力評估，已把相關預算數字報到行政院，目前正由行政院審查中。

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針對解放軍東部戰區發布共機飛行員俯瞰澎湖影像，與會的空軍副參謀長董培倫表示，中共運用認知戰等伎倆，浮誇表明接近澎湖，這都不是事實。每天台海周邊的空中動態，國軍都能運用情監偵系統即時掌握共機動態，並按照相關規定應處。

媒體詢問，共軍昨天發布消息指出，新一代空軍加油機運油20已投入練兵備戰，是否會對空軍戰績的戰備巡邏造成壓力？董培倫指出，空軍還是按照相關規定應處，平時的偵巡及應處作為都沒有改變。（編輯：翟思嘉）1110816