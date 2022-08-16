接見品牌金舶獎得主 蔡總統關注石斑魚綠色養殖

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總統蔡英文（前右）16日上午在總統府接見第4屆品牌金舶獎得獎企業，向全國商業總會理事長許舒博（前左2）等人拱手致意。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天接見第4屆品牌金舶獎得獎企業，她特別提到，獲獎的中華海洋生技公司致力石斑魚綠色養殖，推動產業同時促進環境永續發展。蔡總統勉勵業界讓台灣經濟發展更亮眼，提升台灣全球的影響力。

蔡總統今天在總統府接見「第4屆品牌金舶獎得獎企業」，蔡總統致詞指出，這屆共有31位得主，都是企業界的佼佼者，特別是在永續、創新上有著不凡成就。

蔡總統舉例，近來中央、地方政府合作大力推廣國產石斑魚，這次得獎的中華海洋生技公司就是致力石斑魚的綠色養殖；她說，中華海洋生技設計的免換水室內循環系統，在陸上養殖東星斑，不僅減少捕撈、降低海洋污染，而且還能節省用水，在發展產業的同時，也促進環境永續發展，真的非常不簡單。

蔡總統說，今年品牌金舶獎特別新增海外僑台商組，希望吸引海外僑台商企業回到台灣發展，為台灣經濟市場注入新的活力。

蔡總統舉例，像是加拿大的米鉻科技資訊公司，長期在海外專注高階電競電腦的銷售，執行長江許山先前說，身為嘉義人，期待藉這個機會回饋台灣，希望投資嘉義，活絡地方經濟。蔡總統期待他回嘉義看看，因為，嘉義真的很不一樣，那裡有科學園區，也有無人機國家隊的產業聚落。

蔡總統感謝現場台商企業在海外努力打拚，加深台灣與各國的連結，也讓國際社會看到台灣的產業實力。

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另外，蔡總統指出，她知道得獎企業代表都非常關心台灣的發展，在後疫情世代，台灣面對振興經濟以及國際淨零碳排要求等種種挑戰，政府會持續推動投資台灣三大方案，促進產業轉型升級，也會努力邁向淨零轉型目標。

總統說，國際經貿上也必須多元布局，讓台灣企業能夠掌握商機，持續穩健發展，未來希望業界與政府一起努力，讓台灣經濟發展更亮眼，共同提升台灣全球的影響力。（編輯：郭無患）1110816

總統蔡英文（右2）16日上午由總統府秘書長李大維（右1）陪同，在總統府接見第4屆品牌金舶獎得獎企業。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

總統蔡英文（前右）16日在總統府接見第4屆品牌金舶獎得獎企業，蔡總統特別提到，其中得獎的中華海洋生技公司致力石斑魚的綠色養殖，在發展產業同時，也促進環境永續發展。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日

總統蔡英文16日在總統府接見第4屆品牌金舶獎得獎企業，蔡總統提到，今年品牌金舶獎特別新增海外僑台商組，希望吸引海外僑台商企業回到台灣發展，為台灣經濟市場注入新的活力。圖為海外僑台商組得獎企業。中央社記者鄭傑文攝 111年8月16日