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時力關注軍用頭盔安全 籲嚴測嚴審保障國軍

2022/8/16 14:04
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（中央社記者王揚宇台北16日電）時代力量立委陳椒華今天表示，接獲陳情，國軍戰鬥個人裝備有設計、未依國際標準測試等問題，例如軍用頭盔沒有做凹陷測試等，希望國防部重視，一定要嚴測嚴審，保障國軍安全。

受邀出席記者會的國防部軍備局獲得管理處長游玉堂說，國軍頭盔抗彈性能除採用美國的國際公正規範，也經規格鑑測中心鑑測，至於凹陷值到底要多少，會找研究機構研究。

陳椒華等人今天在立法院召開記者會，質疑軍警用頭盔在防彈上有雙重標準，因為警政署所定的防彈標準是凹陷度不得超過3公分，而國防部軍備局沒有訂定凹陷限制。

陳椒華也質疑，在詢問國防部相關單位近幾年的軍用頭盔採購案時，發現抗彈纖維布生產製造數量與剩餘數量對不起來，也有13萬6338公尺的餘料。

游玉堂表示，國軍頭盔的抗彈性能有經鑑測合格，也有送國際認證的實驗室，至於抗彈布為何有剩，主要是生產過程中做得愈好、愈省，因此才會剩下布料，會把它們放入庫房，除了作為戰備或特殊需求外，當未來要採購時，也會把這些數量計入。

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關於軍用頭盔為何不訂定凹陷標準；游玉堂指出，美國國家科學研究院有一份報告指出，凹陷測試標準沒有經過科學驗證程序，因此到現在一直沒納入美軍軍規。

游玉堂並指出，曾找三軍總醫院研討凹陷值，雖然凹陷值小，表示頭盔強度夠，但如果衝擊力道很強時，要考慮頸椎斷裂問題，因此還不如在頭盔內做吸震設計；至於凹陷值要多少，會找研究機構商議。（編輯：郭無患）1110816

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