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前議長蘇金煌阻家族內爭奏效 胞弟退選四湖鄉長

2022/8/16 16:29
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣前議長蘇金煌昨天宣布參選四湖鄉長，並呼籲家族中2人退選，平息家族內爭。胞弟蘇秉承今天以「成功不必在我」退選；蘇金煌二弟的大舅子吳勁葦說，靜待長輩決定。

曾表態參選雲林縣四湖鄉長的人士，分別有民進黨提名的陳明新、參天宮前主委吳孟宗、蘇金煌八弟蘇秉承及二弟蘇金志的大舅子吳勁葦（四湖鄉農會總幹事）。蘇秉承、吳勁葦同為蘇家班成員，先後表態將投入參選，形成蘇家班內爭。

蘇金煌昨天發布新聞稿指出，這次「老驥伏櫪」重披戰袍，是深思熟慮的決定、不會改變，蘇秉承是他的胞弟，吳勁葦是他親手提拔的二弟大舅子，都是蘇家班成員，他以大家長身分出參選，希望2人就此退選，避免蘇家班分裂，也消弭地方對立、化解支持蘇家的鄉親困擾。

新聞稿中，蘇金煌表示，在宣布參選前，他前天帶著長子、雲林縣副議長蘇俊豪拜會吳孟宗，吳孟宗雖非蘇家班成員，但認同他所提的8項政見及3大初衷，吳孟宗隨即宣布退選。

蘇秉承今天在臉書（Facebook）貼文指出，「成功不必在我，故鄉四湖我永遠在」，他因家族及家庭等因素，無法走完最後的一哩路，宣布退選。對於外界情義相挺，令他永生難忘，感恩不盡。

吳勁葦今天接受中央社記者電訪時表示，他是否參選將視蘇金煌、蘇金志兄弟2人如何決定，若他們有達成共識將尊重，但不是單方面說法就算數。（編輯：戴光育）1110816

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