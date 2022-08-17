陳時中提公開透明大巨蛋歷次協商 蔣萬安酸是笑話

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）17日受邀到內湖區，與地方幹部茶敘座談，和現場人員親切握手致意。中央社記者劉世怡攝 111年8月17日

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（中央社記者劉世怡台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中針對大巨蛋案提3項保證，要公開透明歷次協商。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，講要公開透明是個笑話，請先說清楚是否有3+11會議紀錄等。

蔣萬安受邀內湖區地方幹部茶敘座談，於座談會之前，接受媒體聯訪做上述表示。

陳時中今天舉行記者會，向市民提出3項保證，包含嚴格要求遠雄依法進行消防及應有性能測試，安全合格才核發使照；嚴格要求遠雄依照大巨蛋當初設立目的，讓運動賽事比例符合大眾期待，一定能夠舉辦棒球賽事；將24年來3名市長所有決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

針對陳時中所提3項保證，蔣萬安表示，這3項保證，其實早就是大家的共識，也已經是現在進行式，陳時中漏了好幾拍，現在才跟上，真的遲了。

蔣萬安指出，陳時中說要公開大巨蛋歷次協商的歷史過程，其實他講要公開透明，「我覺得是個笑話，請他先把3+11的會議紀錄以及疫苗採購的價格，清楚對外說明」。

去年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，部分人士將矛頭指向將機組員檢疫改為「3+11」天，導致華航諾富特群聚案；有立委質疑「3+11」決策沒有會議紀錄，是決策草率。

此外，媒體問，針對明天就是「18歲公民權修憲複決」投票倒數100天，有向對手陳時中提出3點質問，並提及似乎把年輕人當次等公民。

蔣萬安表示，民進黨每次就是吃定年輕朋友一定會支持他們，這樣的心態讓年輕人非常心寒。

蔣萬安競選辦公室發新聞稿指出，向對手陳時中提出3點質問，第1，擔任指揮官期間讓大學生淪為疫苗孤兒，第2，要求北漂的染疫大學生「自己照顧自己」，以及是否支持「國內不在籍投票」，請陳時中就此3件事說明，否則就是表面上力挺年輕人爭取公民權，實際上卻把年輕人當成「次等公民」。

媒體詢問，蔣萬安昨天提出3策略推動公辦都更，但台北巿副巿長黃珊珊說，公辦都更是市長柯文哲上任後才開始推動，為什麼前2任市長都做不到。

蔣萬安回應，推動公辦都更這是很多巿民的共同期待，現在推動如果碰到困難，他提出更好解方及具體辦法，看的是未來如何為台北巿民解決問題，不能說，現在碰到困難，不能做好，就把責任推給前朝，每次都怪罪前面幾任的巿長，他看的是未來要往前走，希望能更快來推動都更。（編輯：李亨山）1110817