陳超明：當選也會被停職 不參選苗栗縣長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）國民黨籍立委陳超明因立委集體貪瀆案一審遭判刑7年8月，先前曾喊參選苗栗縣長，為選情增添變數；他今天表示，即便當選，就職下一秒也馬上被停職，因此「不參選苗栗縣長」。

陳超明今天透過臉書發布聲明指出，為了不讓選民手中神聖的選票成為政治判決下的犧牲品，沉痛決定「不參選」年底的苗栗縣長選舉。

SOGO經營權之爭引發立委集體涉貪案，陳超明被控收賄新台幣100萬元，7月遭台北地院依貪污治罪條例等罪判刑7年8月。陳超明喊冤認為遭政治迫害，一度喊出參選下屆苗栗縣長，要由民意決定他的清白，但此舉也為苗栗藍軍分裂及地方選情增添變數。

陳超明在今天聲明中表示，依地方制度法第78條，縣長涉犯貪污治罪條例經一審判決有期徒刑以上者須停止職務，他自認遭受不公平、莫須有的推論，被判刑入罪，如此一來，就算當選縣長，在宣誓就職的下一秒就會馬上被停職，因此，只能向支持他競選縣長的鄉親說聲「抱歉」。

陳超明指出，從政以來，縣議員、省議員、立委等選舉都是在家族無條件給予人力物力上的支持，才能一圓為苗栗、為鄉親服務的理念，為免再增加家族的負擔以及年邁母親的憂心，放棄此次縣長選舉。但仍會為苗栗努力，爭取未來在中央繼續為苗栗發聲的機會。

陳超明也提到「備戰2024大選」。他說，不會被惡質的政治司法審判打倒，只要有鄉親的支持，會無所畏懼的往前走，「做好鄉親給予我身為立委的職責，將地方的事務盡力做到最好，是超明未來一年多的任務，備戰2024大選，繼續民事不可緩」。（編輯：李錫璋）1110819