修憲複決公投 將辦5場意見發表會

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（中央社記者賴于榛台北19日電）攸關18歲公民權的修憲複決公投，將與年底九合一大選同日投票。中選會今天表示，為使正反意見充分表達，將舉辦5場意見發表會或辯論會，首場將於11月12日登場。

憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，今年11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，具有歷史意義，投票結果將決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。

中選會今天發布新聞稿指出，為使修憲複決案的正、反雙方意見可以充分表達，中選會今天召開委員會議，決議憲法修正案公民複決第1案意見發表會或辯論會將自111年11月12日起至11月22日期間於全國性無線電視頻道舉辦5場。

中選會說，立法院代表正方，相關政府機關或依法經許可設立辦事處的反對意見者代表反方，首場將於11月12日晚間7時舉行、第2場在11月15日下午3時、第3場11月17日10時、第4場11月19日下午3時，最後一場落在11月22日晚間7時。

中選會說，民眾要擔任發表會或辯論會代表人，應先向中選會申請許可設立辦事處，由依公投法第20條經許可設立的辦事處，在10月20日前向中選會推薦代表人；持支持意見者，由支持意見辦事處向立法院報名，再由立法院向中選會推薦代表人名單；持反對意見者，由反對意見辦事處向中選會推薦代表人名單。

至於，如何申請設立辦事處及置辦事人員，中選會表示，公投案支持或反對意見代表人應於申請設置經費募集許可時，備具辦事處登記書、辦事人員名冊、辦事人員最近3個月內戶籍謄本或身分證影印本。

另外，中選會說，代表人如未申請經費募集許可，應檢附聯名成員名冊，及其依中選會指定格式的電子檔，聯名人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數萬分之0.5以上，也就是966人。

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中選會也提醒，辦事處不得設於機關、機構、學校、依法設立的團體、經常定為投票所、開票所的處所及其他公共場所；且辦事處設置以每一直轄市、縣、市各設1所為限。辦事人員名額，除義工外，以100人為限，其負責人或辦事人員，以具公民投票權人為限。

中選會表示，未經許可設置或經申請不予許可仍予設置辦事處、負責人或辦事人員者，依公投法第45條第7項規定處罰。（編輯：翟思嘉）1110819