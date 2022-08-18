青民協快閃北市西門町 籲支持18歲公民權
2022/8/18 22:39（8/18 22:51 更新）
台灣青年民主協會18日晚間與30多名高中職學生在台北西門紅樓前舉辦快閃活動，透過街頭舉牌、街訪及光繪等，號召全台灣民眾11月26日投票日，一起為18歲公民權案投下同意票。（青民協提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月18日
（中央社記者陳至中台北18日電）台灣青年民主協會（簡稱：青民協）今天晚間在台北市西門町舉辦快閃活動，號召民眾在年底，為18歲公民權投下同意票。
立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。中選會委員會決議於11月26日與地方公職人員選舉同日，舉行複決案投票。
青民協今天晚間6時18分與30多名高中職學生在北市西門町舉辦快閃活動，透過街頭舉牌、街訪及光繪，號召全台灣民眾在今年11月26日年底投票日，為18歲公民權投下同意票。
青民協也透過延遲攝影的方式，用螢光棒的光繪，在西門紅樓前寫下「18 VOTE」，願歷史時刻能在台北歷史地標前為年輕人寫下青春的一頁。
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青民協稍晚發出新聞稿指出，快閃活動中，多數民眾都瞭解18歲公民權是國際潮流，18歲的年輕人在民刑法上已成年，卻無法投票並不合理，願意將貼紙貼往「同意」18歲公民權的框中。
青民協秘書長李欣表示，此次修憲門檻高達965萬票，是台灣投票歷史上從未達到的超高門檻，「任何一票年輕人都不願放棄，任何一位前來的民眾，我們都願意溝通。我們期待全台灣20歲以上的選民，在11月26日，都可以為18歲的年輕人而投。」（編輯：戴光育）1110818
台灣青年民主協會18日晚間在台北市西門町紅樓前舉辦快閃活動，用螢光棒光繪手法寫下18 VOTE，號召民眾在年底為18歲公民權修憲複決案投下同意票。（青民協提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月18日
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