落實世代正義憲政體制 蔡總統籲投票挺18歲公民權

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（中央社記者游凱翔台北18日電）年底縣市長選舉投票，同時進行18歲公民權修憲案複決。總統蔡英文今天表示，修憲複決門檻非常高，需要至少965萬張同意票，她呼籲大家一起投下同意票，透過保障公民權，打造落實權責相符、實現世代正義的憲政體制。

網路媒體「NOWnews今日新聞」今天上午在台北喜來登飯店舉辦「跨世代論壇，一起跨入更好的時代」，蔡總統受邀開幕致詞。

蔡總統表示，眾多憲改議題中，保障18歲公民權是朝野政黨的共識項目，除這個議題外，明年1月1日起，民法成年年齡下修18歲正式開始生效，也就是18歲以上就是成年人，這個民法修正是行政院前一段時間針對所有國家的法律通盤檢討，在行政、立法做得到範圍內希望下修至18歲，但公民權這件事就要修憲。

總統強調，年輕人有完全責任能力能夠承擔國民責任的義務，也同時應享有完整公民權，一起決定國家未來，這是權責相符的表現。

蔡總統指出，有愈來愈多年輕人對社會有很多想法，且挺身而出投入公共領域，一起做出更多改變；政府在政策面向上，包括升學、就業、租房、創業等，準備一系列政策相挺年輕人，推出這些政策希望給年輕人最大支持，讓大家可以減少負擔，同時也非常期待年輕人對公共事務熱忱一樣受到支持肯定，希望讓更多年輕人能一起成為守護台灣民主重要力量。

總統鼓勵大家，參與政治除了選舉、擔任幕僚之外，還有很多其他管道，並在各自專業領域或關心的社會議題上，積極展開民主價值跟公共議題對話，這是很重要環節，可打造成更生氣勃勃、充滿希望跟想像力的民主，她相信這是深化民主、鞏固民主的重要實踐。

蔡總統指出，「我們要在這裡相互鼓勵」，18歲公民權經過立院程序後，走到複決這條路上，必須要相互提醒一事，也就是要完成修憲複決門檻非常的高，需要至少965萬張同意票，所以呼籲大家在今年11月26日一起投下同意票，希望透過保障18歲公民權，一起打造落實權責相符、實現世代正義的憲政體制。（編輯：郭無患）1110818