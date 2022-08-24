時力：18歲無公民權 台灣違背世界趨勢

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（中央社記者高華謙新北24日電）時代力量秘書長白卿芬今天呼籲民眾投票支持18歲公民權，她說，台灣一直自詡是民主國家，但全球民主國家僅台灣、新加坡與突尼西亞未開放18歲者投票，台灣與世界趨勢背道而馳。

時代力量中央黨部與新北黨部在新北市新莊區舉辦在新北市首場「18歲公民權，公民複決動起來」宣傳活動，白卿芬率領新北市議員參選人吳香君、彭盛韶與王景弘掃街宣講，呼籲民眾在11月26日出門投同意票，支持18歲公民權。

白卿芬表示，台灣一直自詡是民主國家，但根據時力智庫研究，在全世界民主國家裡，僅台灣、新加坡與突尼西亞3國未開放18歲青年投票；全世界235國家裡也只有12國未開放，台灣與世界趨勢背道而馳。

白卿芬說，20歲才能投票的規定是75年前制定，如今台灣早已脫離戒嚴時代、社會大幅轉變，台灣自詡為民主社會，也應在法令上向前一步；不過這次修憲公投需965萬張同意票才通過，門檻非常高，甚至高過總統蔡英文當選總統的817萬票，呼籲大家出門投票。

有人認為18歲年輕人仍在校園內，並不關心政治或社會參與，白卿芬說，去年4大公投成案前，並沒有太多人關心相關議題；不過成案後社會討論氛圍強烈，「當它變成你生命中要去做決定的事，你就會去思考」，現狀是18歲青年不能投票「所以不關我的事」，有投票權後自然會關心這些議題、或審慎思考要投給誰。

吳香君表示，過去在推動「新北市杜絕住宅閒置條例」時，遇到許多年輕人體認到高房價對未來衝擊，因此認為自己應該要盡早參與公共事務。

吳香君說，刑法視18歲為完全行為能力人，民法也已下修成年年齡到18歲，代表18歲已是可參與公投的年紀，但憲法卻規定要滿20歲才有投票權，權利與義務不對等。

彭盛韶表示，他曾接觸非常多關心學生權益的青年團體，包含社團法人台灣青年民主協會與台灣學生聯合會等都非常關注青年權益與公共政策，論述與行動也非常成熟。

王景弘說，18歲年輕人有投票權，就能儘早被政治人物重視；有投票權不只是為了選舉投票，而是社會結構在利益調整下能更看見這群人。

立法院會今年3月通過18歲公民權修憲案，將在11月26日與地方公職人員選舉同日舉行公民複決投票。如果複決通過，未來年滿18歲中華民國國民依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。（編輯：李錫璋）1110824