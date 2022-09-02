18歲公民權複決 台少盟與朝野立委盼催出千萬同意票

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（中央社記者郭建伸台北2日電）年底九合一選舉與18歲公民權修憲公民複決合併舉行，台灣少年權益與福利促進聯盟今天偕朝野立委舉行記者會，呼籲各政黨全力支持，將18歲公民權寫入政黨參選人政見，盼能催出1000萬張同意票。

台少盟今天偕民進黨立委吳玉琴、國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智、台灣民眾黨立委蔡壁如舉行記者會，呼籲各政黨支持18歲公民權修憲案。

台少盟理事長林月琴表示，台少盟作為18歲公民權推動聯盟總召，希望4大政黨能夠全力支持，把18歲公民權案寫入競選政見中，並清楚讓選民知道這一票很重要。

林月琴表示，邀請4大政黨與年輕人站在一起，一同催出1000萬張同意票，共同支持18歲公民權。

吳玉琴表示，18歲公民權剩下最後一哩路，尚須965萬張同意票，希望所有的公職參選人都可以支持，讓18歲青年提早擁有公民權。

曾銘宗表示，立法院修憲案中，國民黨立委共提出7個18歲公民權相關提案，提案到立法院完成修憲的修正案，國民黨團強力支持，呼籲各界一起推動。

蔡壁如表示，民眾黨6月展開全台大眾走也順便田野調查，仍有許多民眾不知道18歲公民權這個議題，而公民複決門檻965萬票確實是高難度，未來他們將全力支持。

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邱顯智表示，民眾在18歲已負擔許多國家義務，需服兵役、納稅，且刑法上屬於完全的責任能力，卻仍沒享有公民權，呼籲各黨在年底拚選舉時也能努力推動。

立法院會今年3月通過18歲公民權修憲案，將在11月26日與地方公職人員選舉同日舉行公民複決投票。如果複決通過，未來年滿18歲中華民國國民依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。（編輯：張均懋）1110902