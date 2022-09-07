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18歲公民權修憲複決公投 郭泓志任宣導大使

2022/9/7 18:03（9/7 18:16 更新）
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中選會邀前大聯盟職棒球星郭泓志（右）拍攝11月26日地方公職選舉及修憲公民複決宣傳影片，中選會主委李進勇（左）7日探班時，特別贈送特製的「好公民文青復古包」。（中選會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年9月7日
中選會邀前大聯盟職棒球星郭泓志（右）拍攝11月26日地方公職選舉及修憲公民複決宣傳影片，中選會主委李進勇（左）7日探班時，特別贈送特製的「好公民文青復古包」。（中選會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年9月7日
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（中央社記者陳俊華台北7日電）18歲公民權修憲複決案11月26日將與九合一選舉同日舉行。中選會邀前大聯盟職棒球星郭泓志拍宣傳影片，中選會主委李進勇今天探班時說，郭泓志以「公民投手」首發登場，希望民眾踴躍投票。

中選會在臉書發文表示，郭泓志今天為中選會地方公職選舉及修憲公民複決拍攝影片，李進勇驚喜探班，並親贈郭泓志中選會特製的「好公民文青復古包」。

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李進勇表示，這次18歲公民權修憲公民複決，是中華民國憲政史上，首次由公民作主的修憲複決案，具重大歷史與民主意義，特別邀郭泓志以「公民投手」首發登場。

中選會這次特製的「好公民文青復古包」，視覺設計為11月26日投票匭，圓形戳章凸顯「18歲公民權」，以及復古色系的「好公民」字樣。中選會鼓勵民眾踴躍投票，一起當好公民、創造歷史。（編輯：謝佳珍）1110907

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