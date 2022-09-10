侯友宜：挺18歲公民權 邀政治實習生參與選務

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市長侯友宜今天下午表示，18歲公民權是世界潮流，他不但雙手贊成，也邀政治實習生參與市長選舉，讓他們及早認識民主制度、瞭解研擬政策過程，讓國家未來更有希望。

侯友宜下午在市府多功能集會堂，參加「愛傳承關懷演唱會」，接受聯訪時表示，早就舉雙手贊成18歲公民權。這次市長選舉也重視年輕人的聲音與建議，並希望能落實年輕人所提出的政見。

侯友宜說，18歲公民權是世界潮流，這次邀請年輕政治實習生參與選舉，瞭解公共政策的形成，及早認識民主制度。國家未來的機會與希望，要靠年輕人共同打拚。

記者詢問，台北市與桃園市的國民黨市長參選人是否已經接洽合體造勢，有什麼相互拉抬計畫。侯友宜說，新北市是台灣的縮影，有城鄉的差距、人口與族群文化更多元，舉雙手熱情歡迎大家互相學習跟觀摩。只要有共同政見能為這塊土地做出更多努力，大家就一起加油。

侯友宜競選辦公室執行長張其強今天透過新聞稿表示，政治實習生們實際加入與推動各項政策討論，具體展現青年的聲音，不到20人的團隊平均年紀約30歲，包括選辦空間設計、記者會、安排選務行程、舉辦造勢晚會等，盼讓更多青年願意關心並參與公共事務。

剛從世新大學世新大學口語傳播暨社群媒體學系畢業的陳皓寧22歲，她說，團隊給予政治實習生們機會，嘗試政治實務工作，激盪不同火花與創意，讓她有機會實踐想法。

台北大學行政系碩二生彭康傑23歲，他說，1日陪侯友宜登記參選時心情非常緊張深怕出糗，也深刻體會參選人面對犀利提問的緊張感，是難得且寶貴的經驗。

台北大學行政系碩二生塗孝瑜也是23歲，他說，從小對公共事務充滿熱忱，他在選舉工作看到更多面向，瞭解行程順利的背後，靠的是掌控細節與臨場應變，盼以新創意為團隊加分。

年紀最輕的20歲台灣大學政治系3年級生鄭皓文說，從理論和理想化的框架中抽離後，才能扎實執行政策，很珍惜能在經驗中獲得學習機會。（編輯：張銘坤）1110910