侯友宜成立選辦 張其強任執行長

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競選連任的新北市長侯友宜29日成立選舉辦公室並公布首波團隊名單，3名發言人分別是吳亮賢（左起）、王敏旭、陳柏翰。（侯友宜選舉辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 111年8月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）競選連任的新北市長侯友宜今天成立選舉辦公室並公布首波團隊名單，選辦執行長將由已經請辭獲准的前市府副秘書長張其強擔任，以及3名年輕發言人吳亮賢、王敏旭、陳柏翰。

侯選辦發布新聞稿指出，侯友宜獲國民黨全代會通過提名爭取連任，今天就公布首波團隊名單，選辦執行長將由前市府副秘書長張其強擔任，另邀吳亮賢、王敏旭、陳柏翰3人擔任發言人，平均年齡不到30歲。

選辦指出，張其強曾任新北市政府新聞局長、觀旅局長，任職期間和迪士尼、寶可夢等全球品牌，合作新北市國際大型活動，並成功打造「淡蘭古道」和「青春山海線」等新北旅遊品牌，曾獲2020年全國《百大MVP經理人》。

發言人中最年輕的陳柏翰僅24歲，是新北市議員陳偉杰服務處主任，政治大學歷史系畢業，目前就讀台大歷史研究所，曾任國民黨青年團總團長，身兼國民黨18歲公民權修憲複決推動小組組長。

另兩人都是媒體出身，34歲的王敏旭，世新大學新聞系畢業後，長年主跑新北市府會、地方及黨政新聞，熟稔新北各項市政及建設議題；29歲的吳亮賢，政治大學中文系畢業，具合格教師證，曾在國、高中任教，主跑新北市府會、地方及黨政新聞。

侯友宜表示，「侯侯做代誌（台語諧音，好好做事情）」是他一生從事公職、為民服務的核心精神，年輕世代發言人將帶來新的聲音與觀點，一同促進新北市正向改變，團隊將持續推進各項市政，讓新北好，還要更好，台灣共好。（編輯：張銘坤）1110829