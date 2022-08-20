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總統出席台日水果夏祭 體驗跨境宅配柚子到日本

2022/8/20 20:22（8/20 20:42 更新）
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總統蔡英文（前左2）20日出席在凱達格蘭大道舉辦的「台日水果夏祭」活動。前左為農委會主委陳吉仲、前右為日台交流協會台北事務所代表泉裕泰。（總統府提供）
總統蔡英文（前左2）20日出席在凱達格蘭大道舉辦的「台日水果夏祭」活動。前左為農委會主委陳吉仲、前右為日台交流協會台北事務所代表泉裕泰。（總統府提供）
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（中央社記者賴于榛台北20日電）總統蔡英文晚間出席在凱達格蘭大道舉辦的「台日水果夏祭」活動，除參觀夏季水果、飲品等台日水果與農特產品攤位，更現場體驗跨境宅配，下訂一箱文旦贈與日本台灣交流協會代表泉裕泰在日本的家屬。

總統府晚間發布新聞稿指出，2022年適逢日本台灣交流協會成立50週年，特別與行政院農業委員會於今天合辦「台日水果夏祭」，希望台日民眾能一同認識，並體驗雙方夏季水果的甜美滋味，更加甜蜜台日友情。

台日水果夏祭活動吸引許多喜愛台日水果美味的民眾，總統參觀攤位時，也與參觀民眾親切互動，現場氣氛十分熱絡。

總統府說，總統在現場遊戲區的充氣魚池邊，體驗「撈玩具金魚」遊戲，現場製作清涼的夏季飲品「柚花氣泡飲」，並在台灣好農攤位，體驗「全台特色農產跨境宅配到家」下訂一箱文旦，贈與泉裕泰在日本的家屬。（編輯：林興盟）1110820

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