拖延救援海外遭詐騙台人？ 藍聲援網紅綠委挺外交部

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（中央社記者王承中台北21日電）網紅Bump拍影片質疑駐杜拜辦事處拖延救援，槓上外交部。國民黨團今天召開記者會聲援Bump，要求速提具體辦法救援受困海外的民眾。民進黨立委王定宇則指出，海外發出護照難道不需查證，這名網紅的說法連深藍名嘴都不敢背書。

網紅Bump拍影片質疑，駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的林姓民眾。外交部長吳釗燮昨天表示，駐處去年12月底接獲申請後，隔年1月林男就返台，時間上已相當順利；吳釗燮說，外界應譴責詐騙集團，而非為難第一線替外交打拚的基層人員。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維今天在立法院召開記者會，表達對Bump的支持，並感謝Bump協助受困他國的台灣民眾，未來會跟Bump合作，一起救出更多人。

曾銘宗指出，對於Bump的跨國救援，外交部一開始竟表示「以訛傳訛，誤導國人」，後來才因外界反彈而改變態度，完全顯示出外交部傲慢霸道的心態，國民黨團要給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，中國大陸國台辦已表示「台胞」可向柬埔寨中國使館求助，呼籲蔡政府及外交部盡快提出具體做法，救援受困民眾；「到時若家屬向中國大陸的使領館求助，政府會很難看。」

李德維則指出，現在大家都說「網紅在做政府的事，政府卻在做網紅的事」，Bump呼籲吳釗燮要做該做的事，但吳釗燮現在做的事，就是把問題轉移到「請大家不要攻擊外交部的基層人員」。他請吳釗燮不要再轉移焦點，為仍陷在柬埔寨的民眾做點事情，不要只會「長官好棒棒，責任基層扛」。

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剛從柬埔寨返國的國民黨立委鄭正鈐透過視訊表示，外交部真的是荒腔走板，Bump的影片顯示外交部在面對民眾的海外求助是如何推託不放在心上；他過去跟Bump有多次接觸，Bump對反詐騙很用心，這次到柬埔寨，Bump也有跟他聯繫。

民進黨立委王定宇則在臉書粉絲團發文表示，被救的跟詐欺前科犯同名同姓，而這名網紅不指控中國黑幫、台灣黑幫、附庸中國的柬埔寨貪污腐敗，卻只攻擊台灣政府。政府在海外發出護照，難道不需查證就可輕易發出；他說，「這位網紅的說法，連深藍名嘴都不敢背書，也許你可以判斷這是怎麼回事？」。（編輯：林淑媛）1110821