外交官遭投訴緩辦詐騙案 吳釗燮還原事件捍衛下屬

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部駐杜拜辦事處馬姓官員遭投訴，拖延救援詐騙案受害民眾。外交部長吳釗燮昨天親上火線辯護後，今天二度透過臉書聲明，各界該譴責的對象是詐騙集團，不應為難在第一線為國服務、為外交打拚的同仁。

吳釗燮透過外交部官方臉書還原事件經過，並強調「作為外交部長，我必須在此捍衛外交部的同仁」。

台灣青年林譽洲3月透過網紅「好棒Bump」影片指控，他受騙到杜拜從事詐騙工作後慘遭扣押轉賣，最後從3樓跳樓逃生。他聯繫駐杜拜辦事處馬姓秘書盼辦臨時護照回台，近30天沒消息，投訴總統府信箱後30分鐘就獲發臨時護照。外交部當時以新聞稿澄清指出，駐處絕無刻意耽擱補發臨時護照。

在柬埔寨詐騙事件成為輿論焦點後，「好棒Bump」前天再度找林譽洲拍攝「受困證人講真相、外交部請出來解釋」影片，短短2天已獲285萬點閱率。

針對此案，外交部今天透過臉書還原細節指出，杜拜辦事處去年12月25日接獲林譽洲電郵，外館即按標準作業程序回覆，請當事人先嘗試與公司溝通拿回護照，也可向駐地警方報案或透過警方相關軟體申訴，且需提供正確地址及詳細說明，供駐地警方佐證辦理。

外交部說明，外館與當事人和當事人在台灣的父親聯繫，表達願協助向駐地警方報案，請當事人配合提供遭困地點的定位資訊，但當事人考量人身安全請駐處先暫緩報案，駐處尊重當事人意願。

外交部表示，去年12月29日，當事人及其父親盼駐處協助報案，駐處即聯絡駐地警察刑事調查總局外事組，請該局盡速派員前往協助脫困，駐處多次致電駐地警方，駐地警方回覆「已在調查處理中，然不便向我方透露進度」，駐處向當事人及其父親說明警方回覆。

外交部表示，去年12月31日，當事人向駐處表示趁外出就醫時自行脫困，且無立即人身安全疑慮，駐處將當事人脫困訊息轉知駐地警方，同時告知申辦臨時護照流程，及線上向駐地警方申報護照遺失的作法。

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外交部說明，待今年1月3日當地公眾假期結束後，當事人獲駐地警方核發護照遺失報案證明，同日起駐處便與外交部領務局聯繫，處理核發當事人臨時護照事宜，包含身份確認及查核機制等程序，今年1月11日，駐處聯繫當事人來辦事處填表辦理，同日即核發臨時護照。

外交部聲明強調，接到民眾急難救助請求，外交部及駐處標準做法是須先釐清狀況，依當地國法規及外交部法規與內部作業程序辦理，並於職權範圍內協助。如果外交部或外館接到相關請求，在尚未釐清案情，或者未遵守當地法規的情況下，就立即發放護照，並非正確做法，可能也會為台灣帶來危險。（編輯：黃國倫）1110821