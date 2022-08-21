情侶柬埔寨遭威脅摘器官上銬手流膿 人蛇2嫌收押

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆一對情侶被拐騙到柬埔寨工作遭囚禁，對方不僅威脅要摘器官賣錢，還被上銬到手腕流膿潰爛，檢警逮捕人蛇集團陳嫌等共2人送辦，檢方聲押禁見獲准。

檢警調查，42歲陳姓男子因積欠陳嫌新台幣6萬元，加上近期將因案入監服刑，為躲避風頭和還債，便詢問陳嫌柬埔寨是否有工作機會，陳嫌透過管道7月將陳男和36歲廖姓女友送至柬埔寨工作。

未料，2人被送到詐騙機房從事話務工作，廖女8月中旬透過通訊軟體向住在宜蘭縣礁溪鄉的家人求救，指受到囚禁且對方還威脅要摘除器官賣錢。

基隆市警察局第三分局獲報後，立即與刑事警察大隊組成專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦，檢警透過通訊軟體聯繫上陳男，陳男向警方求救被詐騙集團上銬囚禁至手腕流血生膿潰爛。

檢警17日先在基隆住家查獲陳嫌，經陳嫌供述及手機內相關物證，18日再查獲另一名犯嫌，據了解，陳嫌辯稱僅收取近10萬元「介紹費」，其餘不知情，2嫌並互推對方才是主謀。

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全案經檢察官複訊，認2嫌涉違反人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，19日向基隆地院聲請羈押禁見獲准。

警方今天表示，基隆市目前尚有5名市民在柬埔寨工作失聯，警方除持續宣導、勸阻出境柬埔寨等地想打工淘金的高風險行為，並整合各單位資源，追查幕後犯罪首腦及共犯，另謀求相關管道資源，援救被害人返國。（編輯：張銘坤）1110821