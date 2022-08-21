公車免費搭補貼逐年增卻效益減 審計部促中市府改善

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（中央社記者陳俊華台北21日電）審計部指出，台中市實施公車8公里免費乘車，補貼金額在102年到108年間成長43.50%，搭乘人次卻未顯著增加，經檢討改善後才限縮優惠對象，原須補貼金額推估約2億元，可用在其他市政建設。

根據審計部最新公告，台中市政府交通局為鼓勵民眾多搭大眾運輸工具，減少使用私人運具，降低空污與交通壅塞，從100年7月起實施市區公車基本里程8公里免費乘車優惠政策。104年7月延長為10公里免費，109年1月起再實施「雙十公車」政策，也就是10公里內免費，超過10公里車資上限新台幣10元。

台中市審計處在109年3月查核發現，優惠車資由交通局編預算補貼客運業者，補貼金額從102年度的15億餘元，逐年增加到108年度的21億餘元，6年間成長43.50%，搭乘人次由102年度的1億319萬餘人次，逐年增加到108年度的1億3378萬餘人次，但105到108年度搭乘人次，已未再顯著增加。

審計部指出，考量台中市公共債務實際數，由102年度的497億餘元，大幅成長到108年度的1039億餘元，為兼顧市庫財政負擔及推廣大眾運輸工具政策，台中市審計處在109年5月間，函請交通局檢討改善。

審計部表示，交通局從110年1月起，限定台中市民及其新住民配偶，以及在台中市就讀的學生，持綁定台中市交通卡的電子票證乘車，才可享有搭乘市區公車優惠。

審計部指出，據交通局估算，110年度非屬優惠對象搭乘市區公車者計有1513萬餘人次，原須補貼金額約2億餘元，依現行規定不再補貼後，可用以挹注其他重要市政建設。（編輯：林淑媛）1110821