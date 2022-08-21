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出席環南市場普渡 陳時中：關心萬華的心沒變

2022/8/21 16:18
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（中央社記者林長順台北21日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天出席環南市場普渡，他受訪時被問到以不同身分到環南市場的感受時表示，他關心萬華的心沒有改變。蔣萬安隨後也參加普渡，2人沒有會面。

陳時中去年7月擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間曾到環南市場視察疫情。環南市場自治會長林勝東當時嗆聲無黨籍立委林昶佐，3人下午再度同台。

媒體詢問再度與林勝東見面是否尷尬，陳時中表示沒有尷尬，從頭到尾都很好。林勝東也說不會尷尬。

陳時中指出，他對萬華及環南市場的關心沒有改變，去年擔任指揮官是來視察疫情，現在是參選人，希望這邊大家都能夠國泰民安、風調雨順，大家生意能夠更興盛、更好。未來擔任市長後能協助新市場，讓未來發展更好。

媒體詢問林勝東，陳時中是不是會做事的人，林勝東回答，「會啊！都會做事」、「一定會做事」。媒體再問蔣萬安是會做事的人嗎，林勝東表示，「我不知道」。（編輯：李亨山）1110821

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