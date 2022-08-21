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美印第安納州長22日見蔡總統 府：深化台美合作

2022/8/21 22:56
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（中央社記者葉素萍台北21日電）美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪團今天抵台，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文22日上午將接見訪團，並就深化台美關係及與印第安納州之間經貿、科技與文化的交流及合作，交換意見。

美國印第安納州州長侯康安訪團期間將至8月24日，為期4天訪問行程。張惇涵表示，印第安納州是台灣與美國締結的第一個姊妹州，侯康安州長亦是全球疫情爆發後，首位來台訪問的美國州長；此行充分展現美國從聯邦政府到地方政府，對深化台美關係與合作的高度重視。

張惇涵說明，此行也是侯康安首次訪問台灣。期盼透過此行，促進台灣與印第安納州在經貿及產學交流，有更廣泛的合作，並進一步促進台美關係更為深化。

外交部晚間指出，侯康安21日至24日率領經貿及學術代表團訪問台灣，22日晉見總統蔡英文，另將接受外交部長吳釗燮款宴，及拜會相關政府機關與半導體廠商代表。（編輯：蘇志宗）1110821

張惇涵
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