官員投書洛杉磯時報 呼籲國際支持台灣

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）駐洛杉磯辦事處長黃敏境投書美國西岸大報洛杉磯時報，呼籲國際社會，面對中國的恫嚇，民主國家應該團結站在一起。

「洛杉磯時報」A19版讀者來函單元今天刊出黃敏境的投書，標題為「支持台灣與民主」。黃敏境的文章回應洛時16日刊出的一篇專欄文章，該文主張不急於選邊站、保持含糊才對台灣有利。

黃敏境投書反駁這篇專欄文章，開頭強調「我相信超級強國之間最近發生的衝突，攸關民主及文化」。

黃敏境指出：「無論是眾議院議長裴洛西的重要訪台之行，以及最近5名美國國會議員訪問團訪台，我們都看到中國的激烈反應。這只是台灣過去幾十年來，接待眾多國際訪團之中的兩個，為何中國要以此為藉口進行實彈軍演？」

黃敏境強調，這些訪問不僅加強美國與台灣之間的雙邊關係，而且發出強而有力的訊息，那就是共享自由、尊重人權與法治等價值的民主國家共同面對恫嚇。對台灣的威脅就是對民主的威脅。

黃敏境呼籲國際社會，面對中國企圖恐嚇台灣2300萬熱愛自由的人民，不要感到絕望，「我們必須團結一致，維護和平與穩定」。

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洛時16日刊出專欄評論，台裔美籍記者Frank Shyong以自身家庭的移民經驗出發，他不相信兩個超級大國之間的衝突僅是關於民主或文化，而若是從戰略價值與政治利益看待台灣，那麼人民就成了輸家。

他認為，過度升溫的放話可能導致過激的政治行動，導致危險的衝突後果，所以他個人不在裴洛西（Nancy Pelosi）訪台正確與否的議題上選邊站，他認為保持含糊對台灣人民有利。（編輯：韋樞）1110822