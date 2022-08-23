張善政談台南殺警案 盼全台共同關注並嚴懲凶嫌

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）台南市員警凃明誠、曹瑞傑昨日追捕竊盜通緝犯時殉職，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，他認為除了要嚴懲，並該檢討為何凶嫌能從外役監逃脫，以防止類似狀況再發生。

張善政的「十三區深耕行腳」行程，上午前往八德區的財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，他會前接受媒體聯訪，對記者詢問關於昨天台南殺警案的想法。張善政表示，對往生員警感到悲痛也希望家人節哀，他覺得應集結全國力量協助他們度過難關，也要費心關注他們的生活。

張善政指出，凶嫌已被逮捕，對於凶嫌在外役監期間為什麼會逃脫，他覺得應該要檢討，不要讓類似的事情再發生，他也希望全台灣都要關注這起案件、嚴懲凶嫌，讓社會類似的案子不要再發生。

記者又問，國民黨找回曾為民進黨中壢區立委候選人彭俊豪操盤的前桃園縣建設局長姜松茂投入輔選行列，是否有拔樁意味。張善政說，他在行政院長任內，做事一向秉持不分藍綠，將來會繼續秉持這樣的理念，只要有能力，認同不分藍綠，做事理念者都非常歡迎。

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記者詢問，如何看待民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評重陽敬老禮金要提高到新台幣2500元是畫大餅。張善政指出，他覺得用比較少的經費，能夠向長者表達善意與敬意，他覺得這是值得的事情。

記者又問，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬駁斥張善政對桃園捷運及鐵路地下化有所貢獻。張善政說，桃園市長鄭文燦從頭到尾都非常清楚，他在行政院任職期間有沒有幫忙，這些紀錄都可以去查證、考據。（編輯：張銘坤）1110823