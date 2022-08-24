張善政發表埤塘政策 盼從部分美化拉至全面守護

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，桃園有千塘之鄉的美名，埤塘保存不只是生態也是在地文化，他提出科技、教育及環境3個埤塘守護政策，盼從「部分美化拉到全面守護」。

張善政上午偕同黨籍民代及中原大學前設計學院院長陳其澎到大園區光電埤塘勘查，並發表「守護埤塘」政策，他表示，除了農業灌溉，埤塘也逐漸成為桃園的文化特色，具有一定的歷史定位及價值，希望從「部分美化拉到全面守護」。

張善政說，根據內政部統計，2013年到2019年間，桃園埤塘面積縮減超過200萬平方公尺，約300多個足球場面積。而審計處報告，桃園有超過300多口被列為國家重要溼地的埤塘，其中有三分之一，約有100多口面積逐漸縮小，甚至不見。

張善政指出，科技方面可運用地理資訊系統（GIS）與感測物聯網等科技，觀測、分析、維護埤塘的變化與生態。並希望攜手企業共同發展生態經濟，發展與設置「碳中和」系統與平台，以埤塘的生態資源協助企業達成碳中和目標，打造埤塘新時代角色。

張善政說，在教育方面可將埤塘連結周邊學校及社區，充分運用埤塘作為生態教育、環境永續的特色教學場域，培養孩子們對在地生態的重視與知識，並定期辦理種子老師工作坊培養社區導覽員，以埤塘的歷史、生態為主題，帶領民眾認識桃園埤塘。

張善政表示，在環境守護的角度，未來會設置智慧監控系統，即時防止傾倒廢棄物、破壞環境及污染水質。另外也會延續歷屆縣市長政見，持續推動埤塘水域生態化、休憩化、公園化，提升市民的生活品質。

陳其澎指出，埤塘對桃園的重要性是其網絡與完整性，沒有網絡存在的水體是不代表任何意義，要留住水資源的網絡，跟社群、跟學校的網絡，因此他也認同「埤塘不是拿來美化、是拿來守護」的方向。（編輯：張銘坤）1110824