前立委張慶惠逝世 陳菊：台灣客家女性表率

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（中央社記者陳俊華台北24日電）前立委張慶惠日前逝世。監察院長陳菊今天說，張慶惠與丈夫魏廷朝為台灣奮鬥，張慶惠從政治受難者家屬，後來投身政壇成為民代，關心台灣民主發展與婦女權益，是台灣客家女性的表率。

民進黨前立法委員張慶惠19日因胰臟癌在睡夢中離世，享壽80歲。

陳菊在臉書發文表示，她年輕時就與台灣人民自救運動宣言發表者魏廷朝、張慶惠相識。魏廷朝是一輩子堅持理想、信念的人，一生三進三出囹圄，卻甘之如飴，因為對魏廷朝來說，如果這是為台灣更好的未來，必須承擔的苦難，就義不容辭。

陳菊說，魏廷朝、張慶惠夫妻，都是這樣的人，她永遠記得，魏廷朝、張慶惠結縭在當年是一件令人驚訝的事，一則以喜、一則以憂，因為在那肅殺的年代，與政治犯成為夫妻，說是冒著生命危險都不為過；但張慶惠勇敢、無畏，義無反顧。

陳菊表示，魏廷朝、張慶惠婚後不久，長子新奇初生，次女魏筠還在張慶惠腹中，魏廷朝和她同陷美麗島事件，這是魏廷朝第3次入獄，遭判刑8年6個月，魏筠從出生到上學，要一家團聚，唯有獄中面會。

陳菊說，張慶惠從國中老師成為政治受難者家屬與類單親媽媽，後來投身政壇成為民代，關心台灣民主發展與婦女權益，他們夫妻在不同的路徑上，相同的為台灣奮鬥著，其中的艱辛、危難與哀戚，他倆總是不足為外人道。

陳菊表示，她永遠記得1999年12月28日，張慶惠打電話給她，說魏廷朝跑步導致心肌梗塞發作而過世。他們夫妻好不容易回歸平淡恬靜的生活，魏廷朝卻在此時撒手人寰，對她來說，是心痛、是不捨、是無奈。

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陳菊指出，兩個星期前魏筠來電，跟她說張慶惠在安寧病房，她趕去見張慶惠，「看著沉痾的她，心中酸楚，也大抵知曉，是訣別前夕」。魏廷朝、張慶惠這對夫妻，一輩子相互扶持、成就彼此，為台灣的努力及貢獻，永遠是那麼低調、平實、懇切、謙沖。

陳菊說，魏廷朝、張慶惠的人格與大度，展現在他們的待人處事與舉手投足間，自然而然、真情流露，世間少有，令人緬懷及感念；「慶惠姐，請安息，感謝你成就了大魏，你是他最堅強的後盾」，也是台灣客家女性的表率，一路好走。（編輯：蘇志宗）1110824