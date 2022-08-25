陸軍：疫情及少子化影響 陸專今年招生不理想

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（中央社記者游凱翔台北25日電）陸軍司令部今天表示，陸軍專科學校是培養長役期常備士官為主，今年招生目標1009人，受疫情及少子化影響，應屆畢業生報到人數不理想，經鼓勵現役符合資格士官兵報名，就讀總人數已達873人。

菱傳媒報導，兩岸局勢緊張加上少子化影響，今年陸軍專科學校新生報到率創史上最低。

陸軍司令部上午發布新聞稿表示，專科學校是以培養高素質、長役期的常備士官為主，招生對象以應屆高中（職）畢業生，及現役在營未具專科（含）以上學歷的士官、兵為主，今年招生目標為1009人，受疫情及少子化影響，應屆畢業生報到人數較不理想，經鼓勵現役符合資格的士官、兵報名，迄今就讀總人數已達873人。

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陸軍司令部指出，為提升現役士官、兵就學意願，已辦理部隊巡迴宣導及一日體驗活動，持續鞏固報名人員就讀意願，並滾動式修正招生作法，未來將以多元管道精進專校報考成效及提升部隊士官整體素質。

陸軍司令部強調，參與回流教育的現役士官、兵，在學期間薪資待遇按原階級給付；畢業時，士官優先回原單位服務，士兵依各學科專業特性及國防部年度員額，在軍種不變前提下，選填兵科及服務單位任職，並轉為常備役，對堅實陸軍基層戰力將更有助益。（編輯：趙蔚蘭）1110825