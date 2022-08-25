陳時中：疫苗價格都是推算 沒有國家直接公布

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安頻質疑疫苗採購過程黑箱，呼籲公布價格。民進黨台北市長參選人陳時中說，包含聯合國資料庫在內，疫苗價格都是用推算的，沒有國家直接公布單價。

陳時中今天上午前往北投拜訪資深無黨籍台北市議員林瑞圖並接受媒體聯訪，對於藍營質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗價格不公開是因為見不得人表示，包含聯合國資料庫在內，都是從各公司的重訊或各國購買相關資料中蒐集、算出來的，台灣也算得出來。

陳時中強調，沒有什麼好不敢公開的，價格依照合約多少就是多少，不會因為不公開就有變化，但雙方還是有合約關係存在，「沒有國家直接公布單價的啦」。

此外，媒體詢問，前新竹市長林智堅碩士論文遭中華大學認定抄襲並撤銷其學位，是否會擔憂影響選情。陳時中回應，林智堅已經離開了，每件事都可能會對選情有影響，他還是用平常心，努力以政見爭取選民支持。

另一方面，有意參選的台北市副市長黃珊珊近期以副市長名義寄簡訊給各里長，邀請「參加珊珊參選台北市市長記者會」，遭質疑濫用行政資源。

陳時中說，在副市長位子上總是會用到一些行政資源，等她離開後自然就不會有了。（編輯：李錫璋）1110825