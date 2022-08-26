APEC部長級會議 台灣分享糧食安全措施

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）亞太經濟合作會議（APEC）第7屆糧食安全部長視訊會議今天舉行，會中聚焦2030年糧食安全路徑圖行動方案，農委會主陳吉仲分享台灣維護糧食安全相關政策等措施。

APEC第7屆糧食安全部長會議由泰國主辦，會議聚焦討論「2030年糧食安全路徑圖行動方案」以及APEC各經濟體對於維護區域糧食安全的具體措施與貢獻。

行政院農業委員會發布新聞稿指出，今年受到氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及區域衝突等影響，糧食安全議題受到更多關注，陳吉仲在會中特別分享台灣建置糧食安全數位資訊平台的經驗，透過即時監控農產品生產面積、區位分布、產量、進口情形、庫存、產地與市場價格、交易量等資訊以及滾動評估未來供需情勢，以利適時採取必要措施，確保糧食供需穩定等。

農委會也提到，在會中與各經濟體農業部長分享台灣維護糧食安全相關政策措施，包括建置糧食安全數位資訊平台、零飢餓政策，以及台灣在APEC擔任「降低糧食損失與浪費」議題領導經濟體（lead economy）的成果與展望等。

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農委會表示，台灣在APEC推動降低糧食損失計畫多年，成果獲得會員高度肯定，各經濟體支持台灣擔任「降低糧食損失與浪費」議題領導經濟體。

陳吉仲在會中表示，台灣將規劃與各國共同辦理降低糧損與浪費的農業措施、降低糧損與浪費及減緩氣候變遷策略，以及結合數位與創新等相關主題研討會，以提升APEC區域與各國的能力建構；同時也將持續加強與其他APEC相關次級論壇及國際組織的聯繫與合作，以分享降低糧損及浪費的最佳範例。（編輯：管中維）1110826